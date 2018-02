Dana White critica árbitro brasileiro por luta de Pedrita: ‘Atuação de dar nojo’

O presidente do Ultimate, Dana White, não viajou ao Brasil para acompanhar o UFC Fight Night Belém. Mas isso não quer dizer que o 'chefão' esteja descansando. Durante a luta entre Valentina Shevchenko e Priscila Pedrita, o dirigente usou sua conta no Instagram para elogiar a garra da lutadora brasileira, mas não poupou críticas ao árbitro Mario Yamazaki.

Na segunda luta mais importante do show, a quirguistanesa Valentina Shevchenko dominou Priscila Pedrita com vários socos no chão e o árbitro Mário Yamazaki não interrompeu a disputa, prolongando o duelo sem que a brasileira pudesse reagir. A atitude irritou Dana que foi até a rede social elogiar a garra da lutadora e disparar muitas críticas ao mediador da disputa.

"Priscilla Cachoeira, você mostrou muito coração e coragem nessa luta. Estou honrado em tê-la lutando no UFC. Infelizmente, o árbitro está lá para protegê-la, e Mário NÃO fez isso. Esta não é sua primeira atuação de dar nojo no octógono. Outra coisa infeliz é que eu não posso fazer nada sobre isso, só a comissão brasileira pode, e espero que, após essa amostra assustadora e incompetente, ele jamais pise no octógono de novo. A diferença de golpes atingidos foi de 230-3", escreveu o dirigente.

Em poucos minutos, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários concordando com Dana White e reclamando de Yamazaki.