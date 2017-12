Dana White se rende a McGregor: Nem Jesus x Diabo renderia tanto

O irlandês Conor McGregor entrou para a história do UFC. Dessa vez, o "Notório" conquistou o feito de ser o primeiro lutador da história do Ultimate a possuir dois cinturões de duas categorias simultaneamente. Em um combate memorável, o campeão dos penas desbancou Eddie Alvarez, na madrugada do último domingo, em Nova York.

O confronto rendeu cerca de R$ 60,8 milhões na cotação atual, com um público de 22.427 pessoas. O recorde empolgou o chefão do UFC, Dana White, que não economizou quando o assunto foi elogiar o campeão. "Conor é especial. Todo mundo vinha dizendo: Espere até ele enfrentar um wrestler Ele soltou aquela mão esquerda sem esforço. Quando ela toca as pessoas, elas caem", disse o presidente."

O presidente do UFC ainda brincou com a situação, dizendo que apenas o confronto entre Jesus e o Diabo renderia tanto. "Nós quebramos todos os recordes na história do UFC hoje. Nós batemos o recorde do Madison Square Garden, o que eu não acho que vai acontecer de novo. Jesus vai precisar enfrentar o demônio para bater esse recorde."