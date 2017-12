Dana White descarta ideia de Amanda Nunes disputar segundo cinturão no UFC

Campeã mundial da categoria peso-galo, Amanda Nunes já declarou que pretende ir atrás do título no UFC também na recém-criada categoria peso-pena. A ideia é repetir o feito do irlandês Conor McGregor, que possui simultaneamente os cinturões dos penas e dos leves.

Os planos da brasileiras podem, contudo, enfrentar alguns obstáculos após uma entrevista coletiva concedida pelo presidente do Ultimate Fighting Championship, Dana White, no sábado, 28.

Segundo White, a prioridade da brasileira deve ser defender o título mais uma vez, após ter derrotado Ronda Rousey em dezembro. "Temos que começar a puxar os freios por aqui", afirmou.

Também no sábado, Amanda foi desafiada pela russa Valentina Shevchenko, que tinha acabado de derrotar a norte-americana Julianna Peña durante luta da categoria peso-galo.

A disputa pelo cinturão do peso-pena feminino ocorre no dia 11 de fevereiro em combate entre a norte-americana Holly Holm e a holandesa Germaine de Randamie.