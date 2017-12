Dana White descarta superluta entre Georges St. Pierre e Conor McGregor

Logo após deixar vago seu cinturão peso médio, Georges St. Pierre deu início a uma série de especulações sobre seu futuro. Ex-campeão meio-médio, o canadense deu a entender que, se voltar ao UFC, irá lutar na sua antiga categoria e em um "grande duelo". Seus técnicos têm dado dicas de que GSP gostaria de enfrentar Conor McGregor. Mas o presidente do Ultimate, Dana White, garantiu que isso não irá acontecer.

Em entrevista ao site da emissora norte-americana ESPN, o dirigente garantiu que, se St. Pierre retornar, ele irá lutar por um dos dois títulos das categorias em que já lutou - seja pelo cinturão linear de Robert Whittaker nos médios ou a coroa dos meio-médios, que pertence atualmente a Tyron Woodley.

+ Dos Anjos: ‘Serei o primeiro brasileiro ‘bicampeão’ do UFC’

+ Colby Covington dá spoiler de 'Star Wars' e é ameaçado de morte

+ Holm admite revanche imediata em caso de vitória sobre Cyborg

"Ele não vai lutar com Conor McGregor. Não vai. Se Georges St. Pierre quiser voltar, ele terá que lidar com Robert Whittaker ou Tyron Woodley. Ambos campeões. Os dois estão esperando por ele se GSP quiser voltar", comentou White, que disse ter dúvidas quanto a um possível retorno do ex-campeão.

"Nós sabíamos o que estava acontecendo. Por isso coloquei uma cláusula de defesa do título em seu contrato. Não sei, cara. Sinceramente, acho que ele voltou, ganhou mais dinheiro ainda e voou de volta para o Canadá", analisou.