Dana White: 'É melhor que Mayweather não encontre McGregor na rua'

Além dos próprios Conor McGregor e Floyd Mayweather se provocarem incessantemente pelas redes sociais e mídia, dessa vez, Dana White também acirrou a rivalidade entre ambos. Em conversa com o site TMZ Sports, o chefão do UFC afirmou que "é melhor Floyd não encontrar com McGregor na rua".

Apontando para o chão, White ironizou a altura de Mayweather e, em seguida, disse entre risadas: "Suas mãos são como um amendoim frágil. Ele tem que envolvê-las um milhão de vezes para não quebrar. É melhor Floyd esperar que Conor não o encontre na rua. Deixe-me lhe dizer, Conor não só vai chutar sua bunda, ele vai chutar todos os seus seguranças também".

Dana White também jogou um balde de água fria nos que ainda sonham com essa luta. "Adoraria estar lá quando Floyd tentasse bater Conor McGregor. Prometo a você, que Floyd nunca vai tentar subir e bater em Conor McGregor, e você sabe disso também. Essa luta nunca vai acontecer".