Dana White garante Edgar como próximo desafiante de Holloway

A performance de Brian Ortega no último sábado (9), quando o promissor peso pena finalizou Cub Swanson na luta principal do UFC Fresno, colocou de vez o norte-americano na luta pelo cinturão da categoria. Porém, a promessa Ortega terá que esperar mais um pouco por sua chance, já que Frankie Edgar voltou a ser confirmado como próximo desafiante do atual campeão Max Holloway.

+ 'No hospital, puseram de volta', tuíta boxeador que teve orelha cortada

+ UFC Fresno: Brian Ortega finaliza Cub Swanson e pede chance por cinturão

+ Marlon Moraes atropela Sterling com nocaute no UFC Fresno. Assista!

O presidente do UFC, Dana White, admitiu ter ficado impressionado com a performance de Ortega, mas disse que Edgar, ex-campeão peso leve, segue como futuro desafiante do cinturão dos penas.

"Ortega é o cara, de verdade. Tem um queixo incrível, não tem medo de misturar as artes marciais, e está disposto a trocar com qualquer um. E seu jiu-jitsu é ridículo de bom, nunca vi algo do tipo (...) Mas não há jeito de Ortega ultrapassar Frankie, definitivamente não. Edgar é certamente o principal desafiante do peso pena. Não sei quando, depende do timing, de uma série de questões. Mas, sim, Frankie Edgar será a próxima luta de Max Holloway", comentou Dana White à imprensa após o UFC Fresno.

Edgar já havia assinado contrato para enfrentar Holloway, em duelo que serviria como luta principal do UFC 218. Porém, o ex-campeão sofreu uma lesão na face e foi substituído por José Aldo. O brasileiro, que já havia perdido para o havaiano no UFC 212, voltou a ser derrotado por nocaute no terceiro round do evento do último dia 2 de dezembro.