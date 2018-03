Dana White mira superluta entre campeões Miocic e Cormier

Logo após os campeões Stipe Miocic e Daniel Cormier terem mantido seus cinturões nas lutas principais do UFC 220 do último sábado (20), Dana White, presidente do Ultimate, sugeriu que os dois se enfrentassem em seus próximos compromissos pelo título do peso pesado. Ambos não têm desafiantes claros em suas categorias, e Cormier, campeão meio-pesado, tem um longo histórico na categoria de Miocic, onde foi campeão do GP do Strikeforce, e venceu nomes como Roy Nelson e Frank Mir no UFC. + Bellator 192: Douglas Lima perde cinturão, Sonnen bate Rampage no GP de pesados​

Eu acabei de falar com Cormier. Não vejo motivo para ele não lutar nos pesados. Se ele acha que o Cain pode voltar, então, se ganhar o cinturão, ele pode desistir. Mas de qualquer jeito, é uma boa luta. Com todas as defesas que ele tem, Stipe acaba de bater o recorde de defesas, então é uma luta interessante. Acho que é uma luta que as pessoas gostariam de ver", comentou o dirigente.

Cormier, porém, não pareceu muito animado com a ideia, já que é amigo pessoal e companheiro de treinos de Cain Velasquez, ex-campeão da categoria dos pesados e que está trabalhando para retornar ao octógono.

"Não pensei realmente sobre isso. Para mim é difícil agora, porque Cain está na academia. Cain está voltando, se preparando para fazer o que ele faz de melhor. Se ele está se preparando para pegar aquele cinturão de volta, então eu não tenho nada a fazer pela categoria. Isso nunca vai mudar", garantiu.