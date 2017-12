Dana White não descarta Floyd Mayweather no UFC: ‘Tudo é possível’

O boxeador Floyd Mayweather reapareceu na mídia na última semana para declarar que havia recebido oferta para estrear no MMA pelo UFC antes de descartar o desejo de se testar em um novo esporte. Porém, Dana White, que havia revelado negociações com o norte-americano, reiterou que segue conversando com a equipe de "Money" sobre um possível acordo entre as partes. + QUIZ: Você sabe o que aconteceu no mundo das lutas em 2017?​

Em entrevista à emissora norte-americana Fox Sports, o dirigente declarou que teria uma reunião com empresários ligados a Mayweather na última quinta-feira (28) e garantiu que um acordo era possível.

"Com relação a Floyd Mayweather, eu lhes garanto que tudo pode acontecer. Não rejeitem nenhuma possibilidade. Irei ter uma conversa com a equipe de Mayweather hoje (quinta-feira, 28)", declarou White, explicando suas palavras anteriores.

"Ele havia falado sobre nossas negociações antes. Foi por isso que falei, quando me perguntaram sobre isso. Não descartem a possibilidade de ele vir para o UFC. Tudo é possível. Vocês sabem. Eu estive aqui conversando com vocês e neguei qualquer chance de Mayweather x McGregor acontecer. E acabou acontecendo. Repito, tudo é possível", explicou.