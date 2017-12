Dana White não quer retorno de Ronda ao UFC: ‘Tem dinheiro para c…’

Ainda que não tenha planos imediatos de retornar ao UFC, Ronda Rousey não está aposentada e, inclusive, segue sendo testada pela USADA. Quem garante é o presidente do UFC, Dana White, que admite, no entanto, que não gostaria de ver a lutadora, sua amiga pessoal, retornar ao MMA, já que a ex-campeã peso galo tem uma situação financeira mais do que resolvida e vem de duas duras derrotas por nocaute.

Em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie, White declarou que Ronda se recusa a cravar sua aposentadoria, pois não quer fechar a porta para um possível retorno triunfal ao MMA após perder seu título e depois ser derrotada por Amanda Nunes.

"Ela não se aposentou. A USADA ainda bate em sua porta para testá-la, ela recusa qualquer aposentadoria. Eu não sei porque ela não se aposenta, honestamente. Ela não está pronta para desistir, dizer que não vai lutar mais. Ela é diferente de outras pessoas nesse quesito. Eu não queria vê-la voltando. Não queria ter que casar uma nova luta dela. Eu gosto de Ronda e ela tem dinheiro suficiente. Ela tem tudo. Não quero que isso aconteça", declarou White, garantindo que Rousey está feliz no momento.

"Ela está bem e feliz, cara. Ela faz o que quer hoje em dia. Ela está em uma fase de sua vida, onde já conquistou tudo que queria. E agora quer ter uma vida pessoal e curtir todo o trabalho duro que teve para chegar aonde chegou. Ela trabalhou desde sua infância, primeiro para conquistar uma medalha olímpica no judô e depois para ser campeã do UFC. Ela conquistou tudo que queria, ganhou dinheiro para c... e agora quer ter uma vida pessoal", apontou o chefão do UFC.