Dana White: 'Provavelmente faremos McGregor x Ferguson em Las Vegas'

Ao que tudo indica, o duelo entre Conor McGregor e Tony Ferguson está perto de ganhar uma data oficial. Segundo Dana White, presidente do Ultimate, embora os planos sejam de levar o irlandês para atual em seu país natal, o confronto entre o campeão linear e interino dos leves deve acontecer no último evento da organização em 2017, no UFC 219, que será sediado em Las Vegas (EUA), dia 30 de dezembro.

“O Croke Park (na Irlanda) seria ideal, mas provavelmente faremos McGregor x Ferguson em Las Vegas. Nós queremos fazer um evento no Croke Park, mas ainda não fizemos nada com o Conor lá porque não estamos conseguindo organizar. Eles têm um problema de toque de recolher e restrições de barulho”, revelou Dana em entrevista ao podcast "Pardon My Take”.

Campeão peso leve do UFC, Conor McGregor sequer colocou seu cinturão em jogo: ele não atua no MMA desde novembro de 2016, quando conquistou o título ao nocautear Eddie Alvarez no UFC 205. Na companhia desde 2013, são nove vitórias e apenas uma derrota na casa, incluindo o histórico nocaute de 13 segundos em José Aldo, em dezembro de 2015, que lhe rendeu o cinturão dos penas.

Ferguson, por sua vez, conquistou o interino em outubro, quando finalizou Kevin Lee na luta principal do UFC 216. El Cucuy, como é conhecido, está invicto há mais de cinco anos, tendo emplacado uma incrível sequência de dez vitórias consecutivas, incluindo nomes como Rafael dos Anjos, Edson Barboza, Josh Thomson e Gleison Tibau.