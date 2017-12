Dana White publica vídeo de Anderson Silva assinando para luta com Gastellum

Depois de Kevin Gastellum pedir na entrevista coletiva do UFC Fortaleza, no último sábado, Dana White confirmou que a luta entre o americano e Anderson Silva acontecerá no UFC 212, no Rio de Janeiro, em 3 de junho. Na madrugada desta quarta-feira, o dono do Ultimate publicou em sua conta no Instagram um vídeo do Spider assinando o contrato para o confronto.

Horas antes de White subir o vídeo, o próprio Gastellum havia adiantado que os dois lutadores já tinham um acordo verbal para o encontro, durante entrevista ao programa "Revista Combate", do canal pay-per-view Combate.

"Recebi uma chamada da minha equipe e vou lutar em junho com o Anderson Silva. Falamos, o contrato não está fechado, mas estamos falando para fechar", respondeu Kevin.

@spiderandersonsilva vs @kgastelum #ufc212 Uma publicação compartilhada por Dana White (@danawhite) em Mar 14, 2017 às 8:39 PDT

Considerado por Dana White como o "Tom Brady do UFC", Anderson Silva, que fará 42 anos em abril, já está na parte de final da sua carreira. Depois de quatro derrotas e um "No contest" nas cinco lutas anteriores, Spider voltou a vencer um embate em fevereiro, quando derrotou por decisão unânime o americano Derek Brunson.

Já Kevin Gastellum vem de três vitórias seguidas, sendo a última delas sobre Vitor Belfort, no UFC Fortaleza, no último sábado.