Dana White ‘sabia’ que St. Pierre abdicaria do cinturão dos médios

A notícia de que Georges St. Pierre desistiu do título peso médio conquistado no UFC 217 não pegou Dana White de surpresa. O presidente do Ultimate disse que já sabia que o canadense não iria defender o cinturão e declarou que GSP escolheu Michael Bisping "a dedo" e que o agora ex-campeão não pretende lutar com Tyron Woodley, dono do cinturão de sua categoria original.

Em entrevista coletiva após o UFC Fresno, Dana White reitera que não se irritou com St. Pierre, mas deixou no ar a possibilidade de GSP não voltar a lutar tão cedo.

"Eu achei que ficaria (irritado), mas não estou. Eu sabia que isso iria acontecer. Por isso pedi para ele assinar o contrato, obrigando-o a unificar os cinturões caso ganhasse. Ele não quer lutar com Woodley, não quer lutar com Whittaker. Ele queria a luta com Bisping. GSP escolheu Bisping a dedo, enfrentou-o, venceu o duelo e foi embora, acontece", disse o mandatário do Ultimate.

Ex-dono do título meio-médio, St. Pierre retornou ao UFC após quatro anos fora para disputar o cinturão do peso médio e finalizou Michael Bisping. Com isso, o canadense se tornou apenas o quarto lutador a ter dois títulos em duas categorias diferentes, após Randy Couture, BJ Penn e Conor McGregor. Pouco tempo depois, porém, GSP alegou uma doença no intestino (colite) para desistir do título, que agora é de Robert Whittaker, ex-campeão interino.