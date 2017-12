Dana White se empolga com futuro de brasileiro: ‘Ele será uma estrela’

O nocaute arrasador de Paulo Borrachinha sobre Johnny Hendricks no UFC 217, realizado no último sábado (04), em Nova York (EUA), impressionou Dana White, presidente do Ultimate. Na entrevista coletiva após o evento, o patrão enalteceu a atuação do brasileiro e não poupou elogios, afirmando, inclusive, que o atleta mineiro será a próxima estrela na categoria dos médios (até 84kg).

“Esse cara, Costa, p*** m***! Esse foi outro momento p*** m*** da noite. O que é maluco é que, quando você olha para um cara que tem o físico que ele tem, ele tem tantos músculos, mas nunca diminui o ritmo. Não importa quão fortes são os socos trocados, não importa o que está acontecendo, ou o quão louca está a luta, esse cara mantém o mesmo ritmo o tempo todo. Eu acho que esse garoto vai ser uma estrela, e vai ser uma força nessa divisão”, declarou.

+Derek Brunson acusa ‘Borrachinha’ de usar anabolizantes e recusa desafio

+Brasileira é 1ª colocada no ranking do Conselho Mundial de Boxe

+ Siga o Fera no Twitter!

A vitória sobre Johny Hendricks foi a terceira de Paulo Borrachinha no UFC. Ele estreou na casa neste ano após carreira sólida no cenário nacional e passagem apagada pelo TUF Brasil. No primeiro combate no Ultimate, em março, ele nocauteou Garreth McLellan no primeiro assalto do UFC Fortaleza. Quase três meses depois, o brasileiro voltou ao octógono, novamente em casa, no UFC 212, no Rio de Janeiro. Na ocasião, venceu Oluwale Bamgbose por nocaute novamente, mas no segundo round. Aos 26 anos, venceu as 11 lutas profissionais realizadas, sendo 10 por nocaute e uma por finalização.