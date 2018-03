Dana White será personagem jogável em game do UFC

Os fãs brasileiros que criticam a postura do presidente do UFC, Dana White, podem acertar as contas com o dirigente, pelo menos de forma virtual. A EA Sports, produtora do jogo oficial do Ultimate, lançou o download de Dana White como personagem jogável no "UFC 3", novo game da franquia para PlayStation 4 e Xbox One.

"A produtora do game me disse o que vocês queriam, e vocês ganharam. Eu estou na nova versão. A chance de vocês, que nos últimos 20 anos quiseram me dar um soco na cara, a chance é essa. Meu personagem está disponível a partir de hoje. Baixem agora, antes que eu mude de opinião", disse Dana no vídeo promocional do UFC 3 (assista o trailler completo abaixo).

Dana White, que lutou boxe de forma amadora nos EUA, mas nunca fez uma luta de MMA, tem uma alta capacidade no jogo. O dirigente soma 91 de habilidade na luta em pé, contra 88 de Daniel Cormier, campeão dos pesados e terceiro no ranking peso por peso da franquia.

Assista abaixo o trailler de lançamento de Dana White como lutador no game UFC 3