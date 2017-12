Daniel Cormier dispara contra Anthony Johnson: ‘Você é um frouxo’

Campeão meio-pesado do UFC, Daniel Cormier disparou contra o antigo rival Anthony Johnson após o empresário do ainda ex-lutador ter revelado que "Rumble" pretende voltar da aposentadoria como peso pesado. DC declarou que Johnson é um "frouxo" e que só se aposentou porque perdeu para ele. Os dois lutaram no UFC 210 com vitória de Cormier por finalização, assim como havia acontecido na primeira luta entre os dois no UFC 187.

Em declarações feitas no seu podcast "Talk & Talker", o campeão meio-pesado disse que Johnson não ficou nem seis meses como aposentado e, por isso, ficou a impressão de que ele só pendurou as luvas por ter ficado irritado com a derrota na revanche.

"Algo que tem me incomodado é essa notícia de que Johnson deve voltar. Penso que, se ele quisesse mesmo se aposentar, então teria ficado pelo menos mais um tempo fora. Do jeito que está acontecendo parece que ele ficou irritado com a derrota para mim, então desistiu, se aposentou. Não é? Não tem nem seis meses", declarou DC, se irritando também com a amizade entre Johnson e seu arquirrival Jon Jones.

"Eu vi os dois nos bastidores do UFC 214 e ele estava sendo muito amigável com Jones, abraçando-o e parecia que ele estava lhe dando conselhos de como me vencer. Que p... é essa? Como você vai ser tão amigável contra um cara que você quase lutou? Você é um frouxo por fazer isso. Não tenho mais nenhum relacionamento com Rumble. O competidor que existe dentro de você jamais deveria permitir isso. Podemos ser respeitosos uns contra os outros, mas ele foi amigável demais", reclamou.