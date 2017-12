Daniel Cormier volta a ser campeão do UFC após doping de Jon Jones

Daniel Cormier é o novo campeão meio-pesado do UFC. O anúncio, feito pela própria organização, veio no mesmo dia em que a Comissão Atlética da Califórnia (CSAC) mudou oficialmente para ‘no contest’ o resultado da luta principal do UFC 214, quando Jon Jones havia retomado o posto de número 1 da divisão ao nocautear DC.

A atitude foi em virtude de Jones ter testado positivo em exame feito um dia antes do combate para a substância proibida turinabol. Nesta terça-feira, 12, a contraprova solicitada por ‘Bones’ também deu positivo, o que coloca a carreira do lutador em risco.

Daniel Cormier conquistou o cinturão meio-pesado em maio de 2015, quando finalizou Anthony Johnson no UFC 187. Na ocasião, “Rumble” enfrentaria Jon Jones pelo título, mas o então campeão perdeu o posto após se envolver em acidente enquanto dirigia sob a influência de drogas e bebida, sendo substituído por Cormier. Desde então, ele defendeu seu título contra Alexander Gustafsson, no UFC 192, e novamente contra Johnson, no UFC 210, além de ter vencido Anderson Silva em duelo que não valia o título, no UFC 200.

Com a anulação de seu revés mais recente diante de Jones, Cormier, de 38 anos, fica com um cartel com 19 vitórias, uma derrota e uma luta sem resultado. No UFC, são oito triunfos em dez combates realizados. O atleta da AKA também conquistou o GP dos pesos pesados do extinto Strikeforce, em 2012.