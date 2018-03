Darren Till desafia Rafael dos Anjos para combate no UFC Rio

Rafael dos Anjos aguarda a definição do campeão Tyron Woodley para saber quando irá desafiar o dono do cinturão dos meio-médios (até 77,1kg.). Mas enquanto o norte-americano não decide seu futuro, o brasileiro pode ter ganhado um novo adversário. O inglês Darren Till, desafiou Rafa para um duelo no UFC 224, dia 12 de maio, no Rio de Janeiro. + Cyborg revela que Shevchenko fará parte de sua equipe para superluta​

+ Ortega desbanca Aldo e assume liderança do ranking dos penas do UFC + Floyd Mayweather compra um avião para festejar 41 anos de idade​

Till, que treina no Brasil na academia Astra Fight Team e já foi casado com uma brasileira, quer se aproveitar da indefinição do campeão para subir na categoria. Ele garante que tem uma boa base de fãs no país e pode fazer uma boa luta contra RDA.

“Apenas pela base de fãs dele lá, e eu obviamente vivi lá. Tenho muitos fãs lá e sei falar o idioma. Seria uma boa promoção no Brasil, se ele estiver disposto. Eu sei que ele está esperando Woodley, mas ele parece não querer voltar”, apontou Till ao site MMA Fighting.

Till está invicto no MMA com 16 vitórias e apenas um empate como profissional. No Últimate, ele vem de três triunfos em série e ocupa a sétima colocação na divisão dos meio-médios. Já Rafael dos Anjos é ex-campeão dos leves e está na segunda posição no ranking da categoria de até 77,1 kg. O brasileiro tem um histórico profissional de 28 vitórias e nove derrotas.

UFC 224

A luta principal do UFC 224 será a disputa do cinturão peso galo (até 61,2 kg.), com a brasileira Amanda Nunes colocando seu reinado em jogo contra a norte-americana Raquel Pennington. Já no segundo duelo mais aguardado do show, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite.