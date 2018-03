Darren Till encara Stephen Thompson na luta principal do UFC em Liverpool

A próxima parada do Ultimate na Inglaterra promete movimentar a divisão de meio-médios (até 77,1 kg.). O UFC Fight Night Liverpool, evento que acontece dia 27 de maio, na 'Terra dos Beatles', terá como atração principal a disputa entre Stephen Thompson, ex-desafiante ao cinturão e número um no ranking, contra Darren Till, invicto na carreira e sétimo colocado no peso. A informação do combate foi divulgada pelo site norte-americano BJPenn.com. + Mayweather começa a treinar MMA e crava: ‘Já sou o maior nome’​

Stephen Thompson tem um histórico profissional de 14 vitórias, duas derrotas e um empate como profissional. O 'Wonderboy' vem de vitória sobre Jorge Masvidal, no UFC 217, em novembro do ano passado. Com o resultado, ele se recuperou da derrota para o campeão Tyron Woodley, em revanche pelo cinturão dos meio-médios – o primeiro duelo entre eles terminou empatado.

Por sua vez, Darren Till tenta manter o momento de ascensão na categoria. O inglês, que tem um cartel de 16 vitórias e um empate, vem de triunfo sobre Donald Cerrone no UFC na Polônia, em outubro de 2017.

Programa de lutas do UFC Liverpool (até o momento)

Darren Till x Stephen Thompson

Gunnar Nelson x Neil Magny

Daniel Kelly x Tom Breese

Eric Spicely x Darren Stewart

Elias Theodorou x Trevor Smith

Lina Lansberg x Gina Mazany

Jason Knight x Makwan Amirkhani

Arnold Allen x Mads Burnell