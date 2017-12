'De férias' do UFC, José Aldo vai disputar torneio de jiu-jítsu no Rio

Desde que foi derrotado por Max Halloway e perdeu o cinturão dos pesos-penas do UFC, José Aldo não entra no octógono mais famoso do mundo. Ainda sem previsão de voltar ao evento, o atleta decidiu se aventurar em uma experiência diferente, mas, claro, seu deixar as lutas marciais.

Aldo será uma das grandes atrações do Campeonato Internacional de Masters de jiu-jítsu, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Rio de Janeiro e já está servindo de "garoto-propaganda" para o evento: "Estamos muito honrados em ter o grande José Aldo registrado para os Masters da América do Sul. Não vemos a hora de ver essa lenda do MMA representando a academia Nova União na categoria dos leves", escreveu a IBJJF, organizadora do torneio, através de suas redes sociais.