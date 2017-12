De novo? Ex-campeão revela que McGregor pode fazer outra luta no boxe

Paulie Malignaggi pode ser mais um boxeador campeão mundial aposentado a voltar à ativa em busca de um duelo com Conor McGregor. O ex-pugilista garantiu que seu empresário está negociando um duelo de boxe entre ele e o "Notorious" com Dana White, presidente do UFC e responsável por liberar (ou não) seu campeão peso leve para combates de boxe.

Malignaggi e McGregor se desentenderam após o irlandês convidar o ex-campeão para ajudá-lo na preparação para a superluta com Floyd Mayweather. Após fotos e vídeos divulgados darem a entender que Conor levou a melhor sobre Paulie, o boxeador aposentado reagiu e iniciou uma guerra nos bastidores com o campeão do UFC, que agora pode chegar ao ringue de boxe.

"Sei que Al Haymon (promotor de Paulie) e Dana White estão conversando. Se eles querem essa luta, eles farão. Não preciso estar envolvido nisso. O único jeito de não rolar, é se essa cara não tiver bolas. Essa luta o pagará mais e o dará mais exposição. Essa luta seria a maior que ele teria possível", declarou Malignaggi em entrevista ao site Fight Hype.

Se o duelo de fato sair, Conor deixará mais uma vez sua carreira no MMA pausada para enfrentar Malignaggi no boxe. McGregor não luta no UFC desde novembro do ano passado, quando virou campeão dos leves com uma vitória por nocaute sobre Eddie Alvarez. Especula-se que ele possa vir a defender seu cinturão contra Tony Ferguson em dezembro antes de uma possível segunda aventura no boxe.