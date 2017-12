De olho no cinturão, Karolina Kowalkiewicz desafia Jéssica Bate-Estaca

Karolina Kowalkiewicz fez a festa da torcida da casa no UFC Polônia, evento realizado no último sábado (21), em Gdansk. A polonesa derrotou Jodie Esquibel na decisão dos juízes e já mira no próximo desafio. A peso palha, número três no ranking da categoria, revelou o desejo de enfrentar a brasileira Jéssica Bate-Estaca Andrade, primeira colocada no ranking.

"Jéssica Andrade disse que recusei a luta contra ela, mas isso nunca aconteceu, porque essa luta nunca foi oferecida a mim. Por isso, quero três dias de folga e depois vou voltar a treinar para lutar com ela. Seria bom se ela fosse a minha próxima adversária", afirmou Kowalkiewicz.

O possível duelo entre Bate-Estaca e Kowalkiewicz pode valer a vencedora a chance de voltar a desafiar a campeã Joanna Jedrzejczyk. Karolina foi superada pela compatriota no no UFC 205, em novembro de 2016, na decisão dos juízes. Já Jéssica foi superada, também na decisão, no UFC 211, em maio deste ano.