Demi Lovato cantará hino dos EUA antes de McGregor x Mayweather

Depois de muita expectativa, provocações e ostentação, finalmente Conor McGregor e Floyd Mayweather se enfrentarão no próximo sábado, 26, em Las Vegas. Além das estrelas dentro durante as lutas, o evento milionário contará com presenças ilustres antes também.

Nesta terça-feira, 22, foi anunciado que a popstar Demi Lovato será a responsável por cantar o hino americano antes da "luta do século". Lovato é fã assumida de artes marciais e publica frequentemente fotos e vídeos em suas redes sociais de treinamentos seus.

Além disso, ela já namorou Luke Rockhold e Guilherme Bomba, ambos lutadores do UFC. Mais recentemente, surgiram rumores de que a cantora estivesse tendo um affair com o brasileiro Neymar. Na excursão de pré-temporada do Barcelona pelos Estados Unidos, a cantora esteve no vestiário do clube, após partida em Nova York. Os dois ainda foram flagrados no mesmo camarote do show do rapper Kendrick Lamar.

Just kicking Jason’s ass in my new @fabletics gear You can get my whole outfit at the link in my bio Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em Mai 23, 2017 às 1:57 PDT

you @officialdaniellemartin Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em Mai 4, 2017 às 11:39 PDT