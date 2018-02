Enquete: depois das 'grid girls', você é a favor do fim das 'ring girls'?

A direção da Fórmula 1 anunciou que não vai mais fazer o tradicional desfile das 'grid girls' a partir do calendário das provas deste ano. "Embora a prática de emrepgar grid girls tenha sido um elemento básico durante décadas, sentimos que isso não está de acordo com os valores da nossa marca e claramente está em desacordo com as normas da sociedade moderna", informou a Liberty Media, organização detentora dos direitos da F-1.

Modalidades de lutas também utilizam moças em seus eventos. São as 'ring girls', que carregam cartazes anunciando o round a ser disputado. Resta saber se o boxe e o MMA também vão retirar as 'ring girls' de suas programações.A primeira 'ring girl' surgiu em 1965 em uma edição da revista 'The Ring', tradicional publicação de boxe norte-americana.

Lisa Elovich, promotora de boxe, considera que as 'ring girls' fazem parte do esporte. Já para o neurocientista Jack Pemment, o início como o 'ringi girl' ajuda as moças em trabalhos futuros como modelo e atriz.

