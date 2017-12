Depois de Conor McGregor, artista cria estátua de Floyd Mayweather

James O’Neal, especialista em estátuas de madeira, acaba de ampliar sua coleção de réplicas de lutadores ao reproduzir uma peça do boxeador Floyd Mayweather. Cheia de detalhes, a réplica possui alguns centímetros a mais que o pugilista que mede 1,73 metros. O norte-americano não foi o primeiro lutador a ser confeccionado pelo artista, visto que ele também já havia feito esculturas de Muhammad Ali e do próprio Conor McGregor.

Recentemente, Conor McGregor afirmou que assinou contrato para lutar com Mayweather e que espera o "sim" do boxeador aposentado em 2015.

Ao site TMZ, o artista plástico revelou que sua próxima obra será a brasileira Chris Cyborg, ex-campeã peso-pena (66 kg) do Invicta FC e do Strikeforce, que atualmente faz parte do plantel do UFC.