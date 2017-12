Depois de dormir com 10 mil mulheres, lendário lutador diz ter vergonha dos netos

Atletas famosos costumam fazer sucesso com as mulheres, mas Ric Flair, lendário lutador de WWE, parece ser um extremo. Dono de 16 vitórias em campeonatos mundiais, ele, em entrevista à revista People, diz que já teve relações sexuais com 10 mil mulheres. Isso, porém, não chega a ser um motivo de orgulho para ele.

"O que eu disse foi a verdade, mas eu me sinto um pouco mal agora por ter falado sobre isso. Dez mil mulheres. Eu não queria ter disto por causa dos meus netos", afirmou o lutador, que recentemente revelou que, entre suas conquistas, está a famosa atriz Halle Berry, que estrelou filmes como "A Mulher Gato".

Sometimes you have to get knocked down lower than you have ever been, to stand up taller than you ever were. The Nature Boy will be back better than ever. Keep up the well wishes! Uma publicação compartilhada por Ric Flair® Nature Boy® (@ricflairnatureboy) em Ago 29, 2017 às 6:22 PDT

E apesar da fama de mulherengo e de não conseguir se fixar em um relacionamento, já que já foi casado por quatro vezes, Ric garante que agora, aos 68 anos, é homem de apenas uma mulher: "Eu só amo uma agora. Eu nunca fiz nada desde que conheci a Wendy", completou.