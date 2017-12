Brunson acusa ‘Borrachinha’ de usar anabolizantes e recusa desafio

Paulo Borrachinha obteve a maior vitória de sua carreira ao nocautear o ex-campeão meio-médio Johny Hendricks, no segundo assalto do UFC 217. Logo após o combate, o brasileiro pediu para casarem uma luta com Derek Brunson – algoz de Lyoto Machida no UFC São Paulo.

Mas se depender do norte-americano, a luta na deve ocorrer em breve. Por meio do Twitter, Brunson acusou o lutador brasileiro de fazer uso de substâncias proibidas e recusou o desafio. “100% dopado. Não fiquei impressionado com ele de forma alguma. Lento e sem gás. Faça algumas lutas antes, não estou interessado”, publicou o americano.

100% on the juice. Not impressed at all. Slow and gassy. Get some more fights first . Not interested https://t.co/0FaZTaEYyj — Derek Brunson (@DerekBrunson) 5 de novembro de 2017

Borrachinha venceu o combate contra Hendricks após grande sequência de joelhadas, chutes e socos, que obrigou o árbitro central a encerrar a luta. O brasileiro conquistou sua 11ª vitória profissional em 11 lutas.

+Em estreia como profissional, americano nocauteia rival com joelhada voadora

+Ele voltou! St. Pierre apaga Bisping e conquista título dos médios no UFC

+ Siga o Fera no Twitter!