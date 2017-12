Dos Anjos: ‘Serei o primeiro brasileiro ‘bicampeão’ do UFC’

Após se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão peso leve do UFC, Rafael Dos Anjos está perto de outra grande marca: ser o único brazuca a conquistar dois títulos da organização. E ele garante que vai conquistar mais esse recorde. A confiança de RDA está em alta após a vitória sobre Robbie Lawler no UFC Winnipeg e ele agora quer enfrentar o atual campeão meio-médio, Tyron Woodley, após sequência de três decisivas vitórias na categoria.

Em entrevista ao programa norte-americano "The MMA Hour", do portal MMA Fighting, o faixa-preta de jiu-jitsu disse que merece enfrentar Woodley pelo título, já que superou o último campeão antes dele de forma avassaladora.

+ Vídeo inédito mostra reação das famílias de Mayweather e McGregor em luta; veja

+ Rose Volante faz história e conquista título mundial para o Brasil no Boxe

+ Siga o Fera no Twitter!

"Eu venci o cara mais duro da divisão. E do jeito que eu venci, não vejo mais ninguém capaz de desafiar o Tyron Woodley. Eu acho que mereço lutar pelo título. Agora é a minha vez (...) Eu estou a caminho de me tornar o primeiro brasileiro campeão em duas divisões do UFC e ser o campeão meio-médio. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Essa é a minha hora", garantiu Dos Anjos.

Se conquistar o título meio-médio, o brasileiro se juntará a um seleto grupo de bicampeões mundiais do UFC, que conta com Randy Couture (meio-pesado e pesado), BJ Penn (leve e meio-médio, Conor McGregor (pena e leve) e Georges St. Pierre (meio-médio e médio). Destes, só McGregor teve a honra de conquistar os dois cinturões ao mesmo tempo.