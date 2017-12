E agora? Exame de Jon Jones no dia do UFC 214 tem resultado negativo

A saga do exame antidoping de Jon Jones teve novo capítulo nesta sexta-feira, 1. De acordo com o site norte-americano MMA Fighting, o campeão meio-pesado fez um teste de sangue administrado pela Agência Anti-Doping dos Estados Unidos (USADA) no dia de sua luta contra Daniel Cormier, no UFC 214, e ele deu negativo. A amostra do dia da luta foi colhida logo após o fim do evento, quando “Bones” nocauteou DC no terceiro round para reaver o título perdido fora do octógono.

O exame que deu positivo para turinabol e divulgado pela USADA foi feito um dia antes, no dia 28 de julho, e a amostra colhida foi de urina. O norte-americano ainda espera a amostra B, também recolhida na ocasião, para organizar seu plano de defesa. Enquanto isso, ele permanece suspenso provisoriamente do UFC, mas não teve seu título retirado ainda.

Além disso, testes feitos em Jones nos dias 6 e 7 de julho não mostraram a presença de substâncias proibidas, e os exames foram feito de forma surpresa, quando o campeão não sabia que seria testado. O teste pré-luta, administrado no dia 28 de julho, era de conhecimento do norte-americano. Na última quinta-feira (31), Andy Foster, diretor da Comissão Atlética da Califórnia (CSAC), já havia expressado sua confusão com a sequência de acontecimentos que levaram ao doping do campeão.