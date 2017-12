Ele voltou! St. Pierre apaga Bisping e conquista título dos médios no UFC

Parecia o script de um filme. Mas os machucados no rosto de Georges St. Pierre contam uma história verdadeira. Após quatro anos afastado do octógono, o maior meio-médio de todos os tempos escreveu um novo capítulo na história ao se tornar o campeão peso médio com vitória apoteótica sobre Michae Bisping na luta principal do UFC 217.

Com a vitória por finalização no terceiro round, GSP se tornou o maior vencedor da história do UFC, se juntando ao próprio Bisping com 20 vitórias. Além disso, o canadense entrou para um seleto grupo de atletas campeões do Ultimate em duas categorias. O clube de Randy Couture (meio-pesado e pesado), BJ Penn (leve e meio-médio) e Conor McGregor (pena e leve) agora tem um novo integrante: Georges St. Pierre, ex-campeão meio-médio e atual dono do cinturão peso médio.

Como era de se esperar, após o duelo com Bisping, GSP admitiu que não pretendia permanecer na divisão até 84 kg. O campeão interino Robert Whittaker, que tinha esperança de enfrentar o canadense no UFC 221, na Austrália, provavelmente terá que unificar seu título contra outro adversário.

Apesar disso, St. Pierre deu a entender que segue lutando, e que vai voltar ao peso meio-médio. A atuação diante de Bisping deixou algumas dúvidas em relação a como o canadense irá lidar com Tyron Woodley. Mas a noite de Nova York hoje é só festa. O trabalho fica para outro dia.

A luta

A interrogação em torno do retorno de Georges St. Pierre após quatro anos fora pareceu se dissipar nos primeiros cinco minutos de luta. Com seu já lendário jab em dia, boa movimentação e jogo de pernas melhor do que nunca, GSP não teve problemas para levar o assalto inicial. O canadense sempre manteve a ameaça da queda, fintando entradas enquanto acertava jabs e chutes baixos. Bisping parecia nervoso e sem respostas para o jogo do ex-campeão meio-médio.

No segundo assalto, porém, as dúvidas voltaram, já que o preparo físico de St. Pierre começou a sofrer. Conhecido por ter excelente parte física, Bisping começou a se animar e conseguiu desenvolver melhor seu kickboxing, acetando Georges com alguns duros golpes. Mas o terceiro round chegou e, nos primeiros segundos, St. Pierre voltou a cair por cima de Bisping.

Desta vez, porém, o campeão conseguiu acertar bons golpes da guarda, incluindo uma cotovelada que abriu um corte em GSP. Os dois levantaram e parecia que St. Pierre tentaria descansar o restante do round, já que o sangue caía como uma cachoeira em seu olho. Foi quando o canadense soltou um gancho de esquerda que dobrou Bisping.

O inglês chegou a tentar fazer guarda, mas começou a sofrer com um agressivo ground and pound de GSP, que fez com que o "Conde" lhe desse as costas. Pupilo de Renzo Gracie e John Danaher, dois dos melhores professores de jiu-jitsu do mundo, St. Pierre não teve dificuldades para encaixar o mata-leão e soltá-lo apenas quando o inglês já sonhava.