Elizeu Capoeira encara encara Sean Strickland no UFC 224, no Rio

O programa de lutas do UFC 224, evento que acontece dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, vai ganhando forma. Nesta sexta-feira (23) mais um duelo Brasil x Estados Unidos foi anunciado. O paranaense Elizeu Capoeira encara o norte-americano Sean Strickland no card preliminar do show. + Werdum culpa falta de paciência por derrota no UFC Londres: 'Erro fatal'​

+ Rafael dos Anjos e Colby Covington podem se enfrentar por título interno + Confirmado: Mauricio Shogun encara Volkan Oezdemir no UFC Chile​

Vivendo grande fase no octógono, Capoeira vem de quatro vitórias consecutivas no Ultimate. Ele tem um histórico profissional de 18 vitórias e cinco derrotas. Em sua última luta, Elizeu derrotou Max Griffin no UFC Fight Night São Paulo, em outubro do ano passado.

Por sua vez Strickland tem um cartel de 19 vitórias e duas derrotas e também vive um grande momento na carreira. Ele venceu quatro de suas últimas cinco lutas. Em sua última apresentação, o norte-americano bateu Court McGee, em novembro de 2017.

UFC 224

O UFC 224 terá como atração principal a disputa do cinturão peso galo feminino entre Amanda Nunes e Raquel Pennington. Em outro duelo bastante aguardado, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite. Nomes como: Ronaldo Jacaré, John Lineker e Thales Leites também estão confirmados no show.