Em busca do cinturão do UFC, ‘Cyborg’ treina com bicampeã olímpica de boxe

Cris ‘Cyborg está se preparando para seu retorno ao octógono em duelo contra Megan Anderson no UFC 214, no fim de julho. Antes de ir em busca do cinturaão dos penas do UFC, a brasileira realizou uma sessão pesada de sparring com a bicampeã olímpica de boxe Claressa Shields.

"Vou lutar pelo cinturão do UFC no dia 29 de julho no UFC 214. Sou agradecida de ter a oportunidade de trabalhar com ela nesta tarde e já estou empolgada para participar de um dos seus camps depois da minha luta. Para ficar melhor, você tem que se colocar em lugares não confortáveis para te puxar. Agradeço a Claressa por me ajudar com meu camp e estamos ansiosos para visitar a Fling Micchigan para ajudar com um dos delas”, escreveu a brasileira em seu Instagram