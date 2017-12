Em estreia como profissional, americano nocauteia rival com joelhada voadora

A estreia de Tywan "Speedy" Claxton como lutador profissional de MMA não poderia ter sido mais perfeita. A luta foi válida pelo card preliminar do Bellator 186, disputado na madrugada deste sábado, 4, no Bryce Jordan Center, no University Park, campus da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A 90 segundos do fim do primeiro round contra Jonathan Bonilla-Bowman, o americano de 24 anos conectou uma joelhada voadora certeira no rosto do adversário, o nocauteando instantaneamente.

Bonilla-Bowman ficou cerca de dois minutos deitado no chão do ringue e teve que ser apoiado para poder deixar o local.

