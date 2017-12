Em evento de MMA no Japão, menina de 12 anos irá enfrentar rival de 24

No próximo dia 20 de maio acontecerá o DEEP JEWELS 16, evento de MMA feminino que será realizado no Shinjuku Face, em Tóquio, no Japão. E a única luta amadora do card é um tanto curiosa. A lutadora Momoko Yamasaki, de 24 anos, enfrentará uma rival que tem somente o metade de sua idade, 12 anos.

Conhecida apenas como MoMo, a garota fará sua estreia no MMA pesando 39kg, quatro a menos do que o máximo permitido para a luta, 43kg. Por se tratar de uma luta amadora, as duas competidoras usarão capacetes e serão proibidos golpes na cabeça a oponentes que estiverem no chão.

Yamasaki já possui quatro lutas na modalidade, com duas vitórias e duas derrotas. Segundo o site WMMA Rankings, a lutadora começou em brigas de ruas depois de sofrer bullying no ensino médio. A experiência a teria transformado em uma delinquente, lhe rendendo "diversos triunfos nas ruas".

Já Momo treina pela equipe Hakushinkai Karate, responsável por revelar outros lutadores recentemente.