Em meio à polêmica, Erick Silva desafia Covington: ‘Quero chutar a sua bunda’

Colby Covington despertou a ira dos brasileiros. Após insultar o país ao dizer que 'o Brasil é um chiqueiro e que as pessoas são um bando de animais sujos' e também desdenhar dos brasileiros de sua equipe, o lutador meio-médio passou a ser atacado nas redes sociais por diversos parceiros de profissão. Depois de Warlley Alves, que já o finalizou, e propôs uma revanche, foi a vez do capixaba Erick Silva usar as redes sociais para desafiar o norte-americano.

"Veio ao meu país para desrespeitar meu povo? Antes tenho "negócios" no Canadá, mas depois disso eu quero chutar a sua bunda", escreveu Silva em sua conta no Twitter.

+ UFC estuda punir americano por declarações contra brasileiros

+ Covington se desculpa com ‘animais sujos’ por compará-los aos brasileiros

Embora tenha pedido para enfrentar Colby, Erick já tem compromisso marcado para voltar ao octógono. Após ser nocauteado por Yancy Medeiros no UFC 212, em junho, no Rio de Janeiro, ele vai em busca de recuperação contra Jordan Main no UFC Winnipeg, dia 16 de dezembro, no Canadá. No Ultimate desde 2011, ele alterna bons e maus resultados, somando sete triunfos e sete reveses.

Colby, por sua vez, soma nove lutas na organização, tendo vencido oito e perdendo apenas uma, a única derrota de sua carreira, quando foi finalizado por Warlley Alves em dezembro de 2015.