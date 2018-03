Em namoro com UFC, Mayweather surpreende e da 'nota 7' para seu wrestling

Floyd Mayweather não esconde o interesse de debutar no MMA. O pugilista, que construiu a carreira mais vitoriosa da história do boxe, vai treinar com o campeão dos meio-médios do UFC Tyron Woodley, mas já mostra confiança naquele que seria seu ponto mais fraco: o wrestling. De acordo com 'Money' seu jogo de quedas 'não é tão ruim' e ele teria uma nota 7 em 10.

"Posso lutar wrestling, meu jogo de wrestling não é tão ruim. Numa escala de 1 a 10, diria que é provavelmente um 7, e podemos levar até 9, se possível. Claro, meu jogo de mãos, numa escala de 1 a 10, é 100. E meu jogo de chutes, numa escala de 1 a 10, é provavelmente um 4. Temos que mexer em algumas coisas e levar tudo ao próximo nível", revelou Mayweather em entrevista ao site de fofocas norte-americano TMZ.

O parceiro Woodley chegou a revelar que Floyd precisaria de apenas três meses de treinamento para debutar no UFC, mas o supercampeão de boxe é mais precavido. Aos 41 anos, Mayweather que treinar pelo menos seis meses antes de sua primeira luta no octógono.

"Provavelmente vou precisar de um pouco mais de três meses, um pouco mais, mesmo que demore de seis a oito meses. Seja lá o que for preciso, queremos garantir que tudo seja feito corretamente e tudo é feito da maneira correta", completou.

Mayweather

Floyd Mayweather construiu a carreira mais vitoriosa da história do boxe. O lutador, de 41 anos, foi 12 vezes campeão mundial de boxe em cinco categorias diferentes. Floyd encerrou sua carreira com incríveis 50 vitórias em 50 lutas. Em sua última apresentação, ele derrotou Conor McGregor na superluta de Boxe x MMA, em agosto do ano passado. Agora, o irlandês espera ter a revanche com 'Money' em sua modalidade.