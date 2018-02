Em rede social, Anderson Silva diz ser ‘imperfeito’, mas reitera que volta ‘logo’

Menos de um dia após o site do canal Combate divulgar que Anderson Silva foi pego com testosterona sintética e diurético em seu sistema durante teste antidoping, o brasileiro manteve o otimismo de ser liberado logo para lutar. Através de seu Instagram oficial, o ex-campeão peso médio do UFC divulgou uma mensagem falando sobre sua imperfeição, mas em respostas a fãs, garantiu seu retorno "logo". + Anderson Silva é pego com testosterona sintética e diurético em antidoping​

+ Para Cris Cyborg, Ronda Rousey ainda não superou derrotas no UFC + Ultimate reserva 12 de maio para o UFC 224, no Rio de Janeiro

"Quem sou eu para falar da imperfeição e defeitos de outras pessoas? Sou tão imperfeito quanto elas, mas talvez seja a imperfeição de cada um que os tornam, de uma certa forma, tão perfeitos para outras pessoas. Boa noite, meu povo", comentou Silva.

Nos comentários da mensagem, fãs do brasileiro mostraram seu apoio e, mais de uma vez, Anderson comentou na própria foto, garantindo que "logo, logo estava de volta". Outros seguidores mostraram decepção com o ex-campeão, que não os respondeu.

"Spider" já havia sido pego em exame antidoping após sua luta contra Nick Diaz, em janeiro de 2015. Na ocasião, ele alegou o uso de um estimulante sexual contaminado para justificar o teste positivo e foi punido com suspensão de um ano. A ideia da defesa de Anderson é que ele seja julgado como réu primário desta vez, já que a USADA e o UFC não eram ainda parceiros em testes antidoping.

Veja a postagem de Anderson: