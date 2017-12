Na estreia pelo UFC, Sheymon Moraes é finalizado por promessa russa

Depois de anos de espera, o brasileiro Sheymon Moraes fez, enfim, sua estreia na maior organização de MMA do mundo. No entanto, o começo foi com o pé esquerdo. Totalmente dominado durante os três rounds do combate, o peso pena não foi capaz de superar o jogo de quedas do talentoso Zabit Magomedsharipov, que o finalizou aos 4m33s do terceiro round, na luta que fechou o card preliminar do UFC China, neste sábado (25), na cidade de Xangai.

Essa foi apenas a segunda derrota profissional de Sheymon, que ainda conta com nove vitórias no cartel. Pupilo de Anderson Silva, o carioca de 27 anos vinha de um ano e meio inativo, tendo atuado pela última vez em junho de 2016, quando venceu Luis Palomino no extinto WSOF. Magomedsharipov, por sua vez, chegou ao segundo triunfo em duas lutas no Ultimate - já havia finalizado Mike Santiago no UFC Holanda, em setembro. Aos 26 anos, o russo soma 14 resultados positivos e somente um negativo em sua carreira. Mesmo com apenas duas apresentações na casa, seu nome já começa a ser cotado como uma das principais promessas da categoria até 66kg.

A luta

Os dois atletas começaram estudiosos, disparando tímidos chutes baixos. Sheymon, ao disparar um chute de direita na perna, foi contragolpeado com um bom direto. Com envergadura maior, Zabit passou a crescer na luta, acertado bons golpes no estreante. Moraes disparou um chute na linha de cintura, mas teve a perna agarrada pelo russo, que levou o combate para o solo. Sheymon ainda tentou se levantar, mas foi novamente quedado, cedendo as costas. O brasileiro, porém, conseguiu se desvencilhar da posição, fazendo boa movimentação por baixo. O round terminou com Magomedsharipov batendo por cima.

Magomedsharipov voltou para a segunda etapa soltando golpes plásticos, mas sem contundência. Novamente quedado, Sheymon tentou encaixar um triângulo na guarda, mas Zabit se defendeu de maneira magistral. Em vantagem novamente, o russo foi para as costas do brasileiro e passou a castigar com fortes socos na cabeça. Magomedsharipov seguiu por cima, na meia-guarda, disparando boas cotoveladas em Moraes, que apenas se defendia.

Ciente da desvantagem nos rounds inicias, Shyemon voltou mais agressivo, tentando surpreender na trocação. Zabit, contudo, se defendeu de maneira eficiente, aproveitando uma brecha do brasileiro para levar a luta ao solo. Novamente por cima, Magomedsharipov foi para as costas de Moraes, que já demonstrava pouca reação. O russo seguiu com total domínio posicional no chão, raspando com certa facilidade. Ao tentar se levantar, Sheymon acabou deixando o pescoço para Zabit, que rapidamente encaixou o triângulo de mão, obrigando o brasileiro a dar os três tapinhas em desistência.

Chineses brilham em card preliminar movimentado

Nas outras sete lutas da porção preliminar, seis lutadores chineses estiveram em ação, com saldo de 50% para os atletas da casa, com três resultados positivos e três negativos. Os destaques ficaram por conta de três estreantes: o peso galo Song Yadong, que teve atuação impecável em sua estreia e finalizou Bharat Khandare ainda no primeiro round, a peso palha feminino Yan Xiaonan, que derrotou Kailin Curran por decisão unânime após três rounds bem movimentados, e o meio-médio Kenan Song, que despachou Bobby Nash com um nocaute relâmpago em 15 segundos.

Outros nomes que brilharam foram os pesos pesados Shamil Abdurakhimov e Cyril Asker. Enquanto o russo do nome difícil precisou de somente 84 segundos para nocautear Chase Sherman, o francês Asker não deu chances para o chinês debutante Yaozong Hu, finalizando o rival com um justo mata-leão aos 2m33s do segundo round. As vitórias por pontos de Rolando Dy e Gina Mazany sobre Wuliji Buren e Yanan Wu, respectivamente, completaram o card preliminar.