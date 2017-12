McGregor sobe em carrão de luxo alugado e pode tomar processo na Justiça

"Ele subiu em cima do carro como se fosse dele. Não é dele". A irritação é de um diretor da empresa de aluguel de carrões de luxo Platinum Executive Travel, que ameaça entrar na Justiça contra o campeão do UFC e estrela do MMA Conor McGregor.

O irlandês postou no Instagram uma foto em cima de um carro que pertencia à empresa, que ele havia alugado. Agora, a empresa diz que não aluga mais carros para McGregor, porque classficou a atitude do lutador como "falta de respeito". As informações são do jornal Liverpool Echo.

O veículo em questão é um Rolls-Royce Wraith, vale mais de R$ 900 mil. Agora, a companhia quer saber se houve algum dano ao veículo e se a conduta do motorista foi adequada.

Conor McGregor e o boxeador Floyd Mayweather - também conhecido pela ostentação - podem se encontrar em breve numa luta, no que é o combate mais esperado atualmente.

