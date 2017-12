Empresa de lenços umedecidos quer patrocinar lutadora que defecou

A lutadora russa naturalizada norte-americana Justine Kish, que chamou atenção mundial ao sofrer um 'acidente intestinal' no combate contra a americana Felice Herrig, disputado em Oklahoma City, recebeu uma oferta de patrocínio da Dude Wipes.

Em seu portfólio de produtos, a empresa fabrica lenços umedecidos para a limpeza do corpo e face, que podem até ser usados durante o banho. "Achamos que Justine teve uma incrível atitude naquela situação", disse Sean Riley, da direção da Dude Products, ao portal de notícias Huffington Post. A lutadora não disse se vai aceitar a oferta de patrocínio.

Kish já recebeu também a promessa de Dana White, chefe do UFC, de receber ajuda financeira, após passar pela situação constrangedora.

"Ele me ligou no dia seguinte ao da luta. Ele quis checar comigo e ter certeza de que eu estava bem. Ele percebeu que teve um pouco de humilhação por trás do que aconteceu. Ele me encorajou e disse: 'Você lutou como guerreira. Amei o jeito como você lidou'", afirmou a lutadora sobre White.

O UFC estuda transformar em nocaute técnico a perda de controle de lutadores que vomitarem ou defecarem no octógono.