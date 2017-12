Após se aposentar, empresário revela volta de Anthony Johnson ao UFC

A aposentadoria de Anthony Johnson do MMA pode estar com os dias contados. Afastado oficialmente do esporte desde abril deste ano, quando foi finalizado pela segunda vez por Daniel Cormier, o ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados deve voltar a lutar em breve, porém na categoria de cima, a dos pesados. A revelação foi feita por Ali Abdel-Aziz, empresário do lutador, que garantiu que ‘Rumble’ se reunirá com Dana White, presidente do UFC, para negociar sua volta ao octógono.

“Ele vai voltar como peso-pesado. Queremos ele nessa categoria. Vamos nos encontrar com o UFC essa semana. O Dana White o ama. Quem não o ama? Ele é aterrorizante”, declarou Ali, em entrevista ao programa The MMA Hour.

Recentemente, o próprio Johnson levantou a hipótese de voltar à ativa para enfrentar Jon Jones. Contudo, o novo caso de doping envolvendo o ex-campeão dos meio-pesados impossibilitou que o confronto se tornasse real.

Aos 33 anos, Anthony Johnson deixou o MMA com um cartel de 22 vitórias e seis derrotas. No UFC foram 19 lutas, com 13 resultados positivos e seis negativos, tendo atuado m três categoria diferentes: meio-médio (até 77kg), médio (até 84kg) e meio-pesado (até 93kg).