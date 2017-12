Encenação ou briga? Cody Garbrandt aperta o pescoço de TJ Dillashaw no TUF 25

O tempo fechou no TUF 25! O atual campeão peso-galo Cody Garbrandt, aparece apertando o pescoço de TJ Dillashaw durante as gravações do reality show. A imagem da Fox Sports 1 aumenta ainda mais os atritos entre os treinadores, que são rivais declarados, desde que Dillashaw saiu do Alpha Male para treinar com Duane Ludwig.

Os motivos da suposta briga não foram revelados. Ao que tudo indica, o registro pode ser apenas uma brincadeira para promover a temporada do The Ultimate Fighter. Agora, deixamos a dúvida com vocês, foi encenação ou briga?