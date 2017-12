Esquiva Falcão mantém invencibilidade e dedica vitória à Chapecoense

O boxeador brasileiro Esquiva Falcão venceu na madrugada deste sábado o porto porto-riquenho Luis Gustavo Hernández e manteve sequência invicta, agora com 16 vitórias. O rival do brasileiro foi definido de última hora porque Gerardo Ibarra, que seria seu adversário, desistiu a 48 horas da luta e a organização do confronto precisou encontrar um novo oponente. Essa é a segunda vez que Ibarra desiste de um duelo com o brasileiro.

Após a luta realizada na cidade de Fresno, nos EUA, o medalista olímpico enviou uma mensagem de apoio aos envolvidos no acidente da delegação da Chapecoense.