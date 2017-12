'Estreia' de Paolla Oliveira no UFC tem narração de Galvão Bueno

O narrador mais famoso do Brasil está de volta ao universo das lutas. Dessa vez, Galvão Bueno usou todo o seu talento para narrar um combate do UFC. Mas, vamos com calma, isso aconteceu apenas na ficcção. Durante o último capítulo da novela "A Força do Querer", da TV Globo, exibido nesta sexta-feira, a personagem Jeiza, interpretada por Paolla Oliveira, entrou no octógono para disputar o cinturão da organização enfrentando a lutadora Poliana Botelho.

Veja o vídeo da narração:

Galvão Bueno foi convocado pela emissora para fazer uma chamada como se estivesse acontecendo um evento esportivo oficial: "Amanhã tem brasileira no UFC! É a nossa Jeiza! Vale a sua torcida! Pra cima dela, Jeiza! Vai ser teste para cardíaco". Além disso, a novela também contou com a participação de Bruce Buffer, locutor oficial do ring do Ultimate.

As gravações do episódio aconteceram em junho, quando a organização chegou ao Rio de Janeiro para apresentar o UFC 2012, com a luta principal entre José Aldo e Max Holloway. A trama aproveitou a estrutura que já estava montada.

