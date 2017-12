Evento de luta no Paraná reverte renda para criança com doença rara

A organização do Brave Combat Federation, que promove o evento de lutas Brave 3 no dia 18 de março, em São José dos Pinhais (Grande Curitiba), vai destinar toda a renda arrecadada nas bilheterias para o pequeno Arthur Tetto Lader, de 1 ano e dez meses, que necessita de um tratamento com medicamentos especiais.

O menino tem uma doença rara e sem cura, chamada amiotrofia muscular espinhal, e o custo do tratamento pode superar R$ 2,3 milhões por ano, nos Estados Unidos. Dos R$ 1 milhão necessários inicialmente, para a viagem e outros custos, a família já arrecadou, até agora, cerca de R$ 170 mil. O tratamento pode ajudar Arthur a voltar a respirar sem aparelhos e movimentar braços e pernas.

"Quando soube da história do Arthur, imediatamente quis fazer algo para ajudar a família neste momento", disse Mohammed Shahid, presidente do Brave ao portal Combate. Foi criada a hashtag #juntospeloArthur.

O Brave 3 acontecerá no ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais. A luta principal da noite contará com o ex-UFC Lucas Mineiro, que enfrenta Paulo Bananada. O evento ainda contará com a presença Thiago Monstro, Julio Cesar “Morceguinho”, Luan “Miau” Santiago e Felipe Efrain.

Os ingressos estão disponíveis em www.bravefights.com e em pontos de venda na capital paranaense.