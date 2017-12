Ex-campeão de boxe dispara metralhadora dourada em museu de armas

Em um vídeo publicado pelo site "TMZ", Sergey Kovalev aparece com uma Russian PPSh-41 dourada na mão dentro do museu de armas, localizado em Zlatoust, na Rússia. Após falhar na primeira tentativa, ele conseguiu disparar alguns tiros e se divertiu com outras pessoas que estavam presentes no local.

Ex-campeão mundial, Kovalev foi apontado pelos portais "The Ring" e "BoxRec" como o melhor meio-pesado do mundo em julho de 2016. Aos 33 anos de idade, ela coleciona na carreira um cartel com 30 vitórias, um empate e apenas uma derrota.