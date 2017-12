Ex-campeão do UFC aproveita folga em parque aquático do Ceará

Rafael dos Anjos está curtindo as férias. Sem lutar no UFC Fortaleza, o brasileiro aproveitou a passagem pela capital cearense, onde realizará atividade com seus fãs para reunir a família e visitar o Beach Park, famoso parque aquático que fica nas proximidades da cidade.

"Foi uma experiência maravilhosa, eu tinha um sonho de criança de conhecer o Beach Park e finalmente realizei", afirmou o empolgado atleta. "Superou as minhas expectativas. Todos da minha família adoraram e foi tudo perfeito", completou ele, que se divertiu nas grandes atrações do parque, como o Insano, o Vaikuntudo e também o Kalafrio.

Campeão entre os leves do UFC até julho de 2016, Rafael vem de duas derrotas seguidas no evento e decidiu mudar de categoria no início deste ano. A partir de agora, ele está entre os meio-médios (até 77 kg).