Ex-colega de treino detona McGregor: 'arrogante e geme como uma garota'

O ex-campeão mundial de boxe Paul Malignaggi, que era sparring (colega de treino) do lutador de MMA irlandês Conor McGregor, na preparação para a "luta do século" contra o boxeador Floyd Mayweather, resolveu "detonar" o lutador e integrantes de sua equipe, que deixou na semana passada. McGregor não deixou barato e respondeu: "ele veio e teve o traseiro chutado".

Malignaggi, que saiu insatisfeito com o esquema de treinamentos, afirmou que McGregor "geme como uma garota" e que a "arrogância" impede o progresso do irlandês nos treinos.

"Meu problema com o Conor é a sua arrogância. A arrogância ao ponto onde ele não consegue progredir, ele não quer aprender – ele quer apenas um monte de caras que dizem sim ao seu redor", detonou Malignaggi. "Ele não quer que falem o que ele está fazendo de errado, ele não quer que digam o que ele precisa para progredir ou o que precisa para mudar certas coisas", afirmou.

Na semana passada, Paul já tinha se irritado com a publicação de uma foto que sugeria que teria sido nocauteado por McGregor em um treino. Em seu Twitter, ele publicou: "Ele geme como uma menina quando é acertado no corpo".

No segundo episódio da série All Access, que mostra os bastidores das preparações dos lutadores do UFC, e que vai ao ar no YouTube, McGregor comentou o assunto. "Ele veio até aqui e entrou lá dentro comigo, tenho que respeitar isso, mas ele veio e teve o traseiro chutado. E é isso", disparou o irlandês.