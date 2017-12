Ex-lateral da seleção brasileira troca os campos por ringue de kickboxing

Quem acompanha futebol desde os anos 90, certamente vai se lembrar de Zé Maria. O lateral, com passagens por clubes como Portuguesa, Palmeiras, Flamengo e Vasco, além da Inter de Milão na Itália e até mesmo a seleção brasileira, já se aposentou dos gramados e pendurou as chuteiras em 2008. Porém, se engana quem pensa que ele deixou de ser atleta. Nesta sexta-feira, Zé faz sua estreia no torneio Enfusion, competição de kickboxing disputado em Abu Dhabi.

"Resolvi praticar kickboxing porque um amigo, um ex-companheiro de clube, Lambros Choutos, me ligou para falar que praticava e queria participar de um torneio de kickboxing na Tailândia. A única vez que eu coloquei luvas nas mãos eu tinha 9 ou 10 anos de idade e quase apanhei da minha mãe", disse o ex-lateral, de 43 anos, em uma entrevista no ano passado.

E se Choutos foi o responsável por inserir Zé Maria no mundo das lutas, nada mais justo que o grego ser o primeiro adversário do brasileiro no kickboxing. Será que vai dar certo?