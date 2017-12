Ex-lutador do WWE segura ladrão pelo pescoço e impede assalto nos EUA

No último final de semana, o ex-lutador do WWE Shad Gaspard impediu um assalto na loja de conveniências de um posto de gasolina na cidade de Coral Springs, no estado americano da Flórida.

De acordo com o relato policial publicado no portal TMZ Sports, o suspeito, que dava sinais de embriaguez, chegou perto de Gaspard e pediu para que ele o comprasse uma cerveja. O lutador, que mede 2m de altura e pesa 136kg, respondeu: "Há um jeito melhor de pedir isso". Neste momento, o ladrão teria sacado a arma e o lutador o teria pressionado contra a porta de uma geladeira. Depois de desarmá-lo e perceber que a arma era de gás, o lutador segurou o criminoso pelo pescoço e o jogou no chão do posto, já fora da loja. Gaspard segurou o suspeito até a chegada da polícia, que o prendeu por tentativa de assalto.