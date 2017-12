Ex-morador do Ibirapuera, 'Pezão' volta para casa no UFC São Paulo

Um dos brasileiros escalados para o UFC Fight Night em São Paulo, Marcos Rogério "Pezão" "voltará para casa". Isso porque, entre 2006 e 2010, ele chegou a morar nas dependências do Ginásio do Ibirapuera, enquanto treinava kickboxing.

"O que mais vem à lembrança são as noites que eu não tinha o que fazer e ficava na arquibancada do local, que é muito bonito, pensando na vida, na minha carreira, nos meus objetivos, como o de ser campeão mundial de kickboxing, o que consegui duas vezes. Fazia meditação na arquibancada, é uma coisa que eu me recordo muito. Eu gostava de ficar na área onde tem a pista de atletismo também", contou "Pezão" em entrevista ao Combate.

O período, no entanto, não foi fácil ao atual lutador dos pesados do Ultimate. "Era uma época difícil, faltava dinheiro e eu trocava o almoço pela janta. Precisava treinar de manhã cedo, então tinha que jantar. Na hora do almoço, como havia patrocínio de suplementos, me enchia disso na hora do almoço. Quando conseguia um pouco mais de dinheiro com as lutas, passava um mês almoçando. Às vezes, não tinha dinheiro para andar de trem e ir a Ribeirão Pires, onde era a minha casa."

Com cartel de 14 vitórias, três derrotas e um empate, "Pezão" subirá ao octógono neste sábado diante do russo Gadzhimurad Antigulov.